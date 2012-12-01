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Камера наблюдения: избранное
Галереи
Камера наблюдения: избранноеВ течение полугода The Village публиковал работы знакомых фотографов, снятых в разных жанрах и стилях, посвященные Москве. Напоследок — семь подборок, которые нам особенно запомнились.
3
Камера наблюдения: избранное
Галереи

Камера наблюдения: избранное В течение полугода The Village публиковал работы знакомых фотографов, снятых в разных жанрах и стилях, посвященные Москве. Напоследок — семь подборок, которые нам особенно запомнились.

Камера наблюдения: Москва глазами Варвары Лозенко
Галереи
Камера наблюдения: Москва глазами Варвары ЛозенкоThe Village продолжает публиковать зарисовки знакомых фотографов, сделанные в разных жанрах и технике, о городе и его жителях. В этом выпуске — фотографии Варвары Лозенко.
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Камера наблюдения: Москва глазами Варвары Лозенко
Галереи

Камера наблюдения: Москва глазами Варвары Лозенко The Village продолжает публиковать зарисовки знакомых фотографов, сделанные в разных жанрах и технике, о городе и его жителях. В этом выпуске — фотографии Варвары Лозенко.