вернуться на старую версию сайта
17 сентября, четверг
Москва
Россия
Войти
Россия
постыгидыкоротко
Купить рекламу

МЫ В СОЦСЕТЯХ

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШИ РАССЫЛКИ

Подписаться
Василий Зоркий — о том, каково быть «Неизвестным горожанином»
Личный опыт

Василий Зоркий — о том, каково быть «Неизвестным горожанином» Автор анонимных колонок на The Village рассказывает о себе и спектакле по мотивам своих текстов

Личный опыт

Василий Зоркий — о том, каково быть «Неизвестным горожанином» Автор анонимных колонок на The Village рассказывает о себе и спектакле по мотивам своих текстов