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Как устроить себе сладкую жизнь Я очень люблю сладкую вату! Особенно я стала ее любить после нововведения в мире сладких ват – при покупке оной в московском зоопарке влажные салфетки дают в подарок!

Как устроить себе сладкую жизнь
Я очень люблю сладкую вату! Особенно я стала ее любить после нововведения в мире сладких ват – при покупке оной в московском зоопарке влажные салфетки дают в подарок!