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25 февраля 2022

Папа Римский нарушил протокол и лично пришел в российское посольство в Ватикане

События 2013 года: Январь — апрель
События 2013 года: Январь — апрель Челябинский метеорит, отречение Папы Римского, теракт в Бостоне, коллапс «Почты России», нашествие Harlem Shake — Александра Шевелева вспоминает главные события начала 2013 года в Москве и мире.
События 2013 года: Январь — апрель

События 2013 года: Январь — апрель
Челябинский метеорит, отречение Папы Римского, теракт в Бостоне, коллапс «Почты России», нашествие Harlem Shake — Александра Шевелева вспоминает главные события начала 2013 года в Москве и мире.