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2022-02-25T18:09:19.000+03:00
25 февраля 2022
Папа Римский нарушил протокол и лично пришел в российское посольство в Ватикане
Итоги года 2013
События 2013 года: Январь — апрель
Челябинский метеорит, отречение Папы Римского, теракт в Бостоне, коллапс «Почты России», нашествие Harlem Shake — Александра Шевелева вспоминает главные события начала 2013 года в Москве и мире.
Итоги года 2013
События 2013 года: Январь — апрель
Челябинский метеорит, отречение Папы Римского, теракт в Бостоне, коллапс «Почты России», нашествие Harlem Shake — Александра Шевелева вспоминает главные события начала 2013 года в Москве и мире.