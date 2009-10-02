Хасперат Поклонникам Стар Трека! Хасперат это сендвич у Баджорцев, внешне похожий на бурито. Сейчас мы будем готовить его веган-версию ;) Просто, быстро, легко и даже полезно!
Хасперат Поклонникам Стар Трека! Хасперат это сендвич у Баджорцев, внешне похожий на бурито. Сейчас мы будем готовить его веган-версию ;) Просто, быстро, легко и даже полезно!
Лазанья из хлеба грубого помола и баклажанов 9-12 порцийЧто нам понадобится:3 столовые ложки оливкого масла4-6 зубков чеснока (измельчить)~45 грамм помидорок, измельченных в блендере (для пасты)2 чайные ложки соли4 чайные ложки итальянских пряностейоливковое масло, для некоего распрыскивания (:2-3 баклажана (средних размеров, очищенные; также мы используем кабачки - дело вкуса)8-10 больших ломтика хлеба грубого помола2 чашки...