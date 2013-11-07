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Рецепты шефов
Вегетарианская брускетта с тофу в медово-горчичном соусе с лисичками
Шеф-повар вегетарианского ресторана Fresh Рикардо Моралес рассказал, как приготовить брускетту с лисичками и тофу в медово-горчичном соусе.
Рецепты шефов
Вегетарианская брускетта с тофу в медово-горчичном соусе с лисичками
Шеф-повар вегетарианского ресторана Fresh Рикардо Моралес рассказал, как приготовить брускетту с лисичками и тофу в медово-горчичном соусе.
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