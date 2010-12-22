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10 новых точек с едой на скорую руку
10 новых точек с едой на скорую руку The Village побывал в открывшихся в 2010 году фастфудах и местах с едой навынос и сфотографировал несколько позиций из меню
10 новых точек с едой на скорую руку

10 новых точек с едой на скорую руку
The Village побывал в открывшихся в 2010 году фастфудах и местах с едой навынос и сфотографировал несколько позиций из меню