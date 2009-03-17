Таматар панир малай (индийская кухня) Сейчас время, когда овощи доступны, а главное, наиболее полезны. Поэтому очень советую попробовать это блюдо сейчас, когда помидоры перестали напоминать полиуретан, а приобрели свой настоящий вкус и аромат, без помощи всяческих ядовитых штук. Также это блюдо вегетарианское, так как сыр используется безсычужный.
Домашний пирог Прост в обращении. Это пирог на любой вкус - в качестве начинки сойдут любые фрукты или ягоды. Рецепт абсолютно постно-вегетарианский. Блюдо нехитрое, никаких редких ингредиентов нет, скорее всего, обойдется без похода в магазин. Готовится около полутора часов, порций получается 6-8, смотря как резать.