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Фильмы недели: «Сталинград», «Великая красота», «Философы: Урок выживания»
Фильмы недели: «Сталинград», «Великая красота», «Философы: Урок выживания» Новый фильм Фёдора Бондарчука, ремейк «Сладкой жизни» Феллини и 20 подростков, переживших апокалипсис, — Настя Курганская посмотрела новинки российского проката.
Фильмы недели: «Сталинград», «Великая красота», «Философы: Урок выживания»

Фильмы недели: «Сталинград», «Великая красота», «Философы: Урок выживания»
Новый фильм Фёдора Бондарчука, ремейк «Сладкой жизни» Феллини и 20 подростков, переживших апокалипсис, — Настя Курганская посмотрела новинки российского проката.