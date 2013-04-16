Интервью
Автор Cycle Chic — о девушках, детях и политиках на велосипедахАвтор копенгагенского блога Cycle Chic и эксперт по развитию городов Микаэль Колвилл-Андерсен объяснил, почему велодвижение в России буксует и зачем нужно фотографировать стиляг на велосипедах
Интервью
Автор Cycle Chic — о девушках, детях и политиках на велосипедах Автор копенгагенского блога Cycle Chic и эксперт по развитию городов Микаэль Колвилл-Андерсен объяснил, почему велодвижение в России буксует и зачем нужно фотографировать стиляг на велосипедах
Город
На плохие велодорожки теперь можно пожаловаться через специальный сайт
В Москве появился портал, на котором можно оставить заявку на ремонт велодорожки или установку велопарковки
Город
На плохие велодорожки теперь можно пожаловаться через специальный сайт В Москве появился портал, на котором можно оставить заявку на ремонт велодорожки или установку велопарковки
Инфраструктура
Объявили тарифы общественного велопроката
Департамент транспорта определился со стоимостью проката велосипедов из городской сети: первые полчаса будут бесплатными, далее стоимость каждого часа будет расти по прогрессивной шкале.
Инфраструктура
Объявили тарифы общественного велопроката Департамент транспорта определился со стоимостью проката велосипедов из городской сети: первые полчаса будут бесплатными, далее стоимость каждого часа будет расти по прогрессивной шкале.
Транспорт
Активисты взялись за создание велопарка на северо-востоке Москвы
Велоактивисты из СВАО убедили префекта устроить в округе сеть велодорожек: на набережной Яузы, в парке «Останкино», от Северянинского путепровода почти до МКАД в пойме реки Чермянки.
Транспорт