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Автор Cycle Chic — о девушках, детях и политиках на велосипедах
Интервью
Автор Cycle Chic — о девушках, детях и политиках на велосипедахАвтор копенгагенского блога Cycle Chic и эксперт по развитию городов Микаэль Колвилл-­Андерсен объяснил, почему велодвижение в России буксует и зачем нужно фотографировать стиляг на велосипедах
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Автор Cycle Chic — о девушках, детях и политиках на велосипедах
Интервью

Автор Cycle Chic — о девушках, детях и политиках на велосипедах Автор копенгагенского блога Cycle Chic и эксперт по развитию городов Микаэль Колвилл-­Андерсен объяснил, почему велодвижение в России буксует и зачем нужно фотографировать стиляг на велосипедах

Город

На плохие велодорожки теперь можно пожаловаться через специальный сайт

В Москве появился портал, на котором можно оставить заявку на ремонт велодорожки или установку велопарковки

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Город

На плохие велодорожки теперь можно пожаловаться через специальный сайт В Москве появился портал, на котором можно оставить заявку на ремонт велодорожки или установку велопарковки

Инфраструктура

Объявили тарифы общественного велопроката

Департамент транспорта определился со стоимостью проката велосипедов из городской сети: первые полчаса будут бесплатными, далее стоимость каждого часа будет расти по прогрессивной шкале.

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Инфраструктура

Объявили тарифы общественного велопроката Департамент транспорта определился со стоимостью проката велосипедов из городской сети: первые полчаса будут бесплатными, далее стоимость каждого часа будет расти по прогрессивной шкале.

Транспорт

Активисты взялись за создание велопарка на северо-востоке Москвы

Велоактивисты из СВАО убедили префекта устроить в округе сеть велодорожек: на набережной Яузы, в парке «Останкино», от Северянинского путепровода почти до МКАД в пойме реки Чермянки.

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Транспорт

Активисты взялись за создание велопарка на северо-востоке Москвы Велоактивисты из СВАО убедили префекта устроить в округе сеть велодорожек: на набережной Яузы, в парке «Останкино», от Северянинского путепровода почти до МКАД в пойме реки Чермянки.