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Рецепты читателей
Торт Захер (Sachertorte)
Как говорит википедия, Торт Захер (нем. Sachertorte) — шоколадный торт, изобретение австрийского кондитера Франца Захера. Торт является типичным десертом венской кухни и вместе с тем одним из самых популярных тортов в мире.
Торт Захер (Sachertorte)
Рецепты читателей
Карой Гундель. Реформатор венгерской кухни
http://www.kuking.net/18_2683.htm
Карой Гундель. Реформатор венгерской кухни