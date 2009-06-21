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Торт Захер (Sachertorte) Как говорит википедия, Торт Захер (нем. Sachertorte) — шоколадный торт, изобретение австрийского кондитера Франца Захера. Торт является типичным десертом венской кухни и вместе с тем одним из самых популярных тортов в мире.

Торт Захер (Sachertorte)

Карой Гундель. Реформатор венгерской кухни http://www.kuking.net/18_2683.htm

Карой Гундель. Реформатор венгерской кухни