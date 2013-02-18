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Принципы Веры Кирюниной («Слобода»)
Hopes & Fears
Принципы Веры Кирюниной («Слобода»)Основательница самой успешной локальной газеты в России рассказывает о своих подходах к медиа, бизнесу, успеху и людям.
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Принципы Веры Кирюниной («Слобода»)
Hopes & Fears

Принципы Веры Кирюниной («Слобода») Основательница самой успешной локальной газеты в России рассказывает о своих подходах к медиа, бизнесу, успеху и людям.