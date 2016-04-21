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В парке Горького установят памятник водолазам

В основу памятника лёг проект Веры Мухиной

В парке Горького установят памятник водолазам
В основу памятника лёг проект Веры Мухиной