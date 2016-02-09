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На Таганке открылся новый ресторан «Edge: вино/гриль»

В меню есть блюда на гриле, супы, закуски и сыры

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На Таганке открылся новый ресторан «Edge: вино/гриль» В меню есть блюда на гриле, супы, закуски и сыры

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На Верхней Радищевской откроется гриль-ресторан Edge от владельцев Lambic и Too Much

Запуск проекта запланирован на середину марта

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На Верхней Радищевской откроется гриль-ресторан Edge от владельцев Lambic и Too Much Запуск проекта запланирован на середину марта

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На Таганке открылось второе кафе Grill & Gyros

Главное блюдо в Grill & Gyros — гирос, то есть греческий вариант шаурмы

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На Таганке открылось второе кафе Grill & Gyros Главное блюдо в Grill & Gyros — гирос, то есть греческий вариант шаурмы