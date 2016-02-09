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На Таганке открылся новый ресторан «Edge: вино/гриль»
В меню есть блюда на гриле, супы, закуски и сыры
Новое место
На Таганке открылся новый ресторан «Edge: вино/гриль» В меню есть блюда на гриле, супы, закуски и сыры
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На Верхней Радищевской откроется гриль-ресторан Edge от владельцев Lambic и Too Much
Запуск проекта запланирован на середину марта
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На Верхней Радищевской откроется гриль-ресторан Edge от владельцев Lambic и Too Much Запуск проекта запланирован на середину марта
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На Таганке открылось второе кафе Grill & Gyros
Главное блюдо в Grill & Gyros — гирос, то есть греческий вариант шаурмы
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