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Иностранные школьники в Москве Чему учатся, где бывают и хотят ли остаться в Москве школьники из Швеции, Израиля, Эстонии, Финляндии, Кореи, Грузии и Египта

Иностранные школьники в Москве
Чему учатся, где бывают и хотят ли остаться в Москве школьники из Швеции, Израиля, Эстонии, Финляндии, Кореи, Грузии и Египта