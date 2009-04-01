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Звездная Primavera Легендарный мотоцикл Vespa 5 Primavera 1978 г.в. с автографами британских селебрити будет продан с молотка на одном из интернет аукционов.

Звездная Primavera
Легендарный мотоцикл Vespa 5 Primavera 1978 г.в. с автографами британских селебрити будет продан с молотка на одном из интернет аукционов.