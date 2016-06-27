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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Выставка Мэта Коллишоу, «Грезы III» и концерт грузинского ансамбля в лютеранском соборе
Выставка Мэта Коллишоу, «Грезы III» и концерт грузинского ансамбля в лютеранском соборе Чем заняться в городе в выходные
Выставка Мэта Коллишоу, «Грезы III» и концерт грузинского ансамбля в лютеранском соборе

Выставка Мэта Коллишоу, «Грезы III» и концерт грузинского ансамбля в лютеранском соборе
Чем заняться в городе в выходные

Организаторы Boiler Room — о предстоящей секретной вечеринке, её музыкантах и гостях
Организаторы Boiler Room — о предстоящей секретной вечеринке, её музыкантах и гостях The Village узнал у команды Boiler Room о том, как они выбирают участников своих вечеринок
Организаторы Boiler Room — о предстоящей секретной вечеринке, её музыкантах и гостях

Организаторы Boiler Room — о предстоящей секретной вечеринке, её музыкантах и гостях
The Village узнал у команды Boiler Room о том, как они выбирают участников своих вечеринок

На «Винзаводе» открывается выставка «Свежая кровь»

По случаю открытия выставки здесь пройдёт вечеринка «Вичаут»

На «Винзаводе» открывается выставка «Свежая кровь»