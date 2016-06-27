Выставка Мэта Коллишоу, «Грезы III» и концерт грузинского ансамбля в лютеранском соборе Чем заняться в городе в выходные
Выставка Мэта Коллишоу, «Грезы III» и концерт грузинского ансамбля в лютеранском соборе Чем заняться в городе в выходные
Организаторы Boiler Room — о предстоящей секретной вечеринке, её музыкантах и гостях The Village узнал у команды Boiler Room о том, как они выбирают участников своих вечеринок
Организаторы Boiler Room — о предстоящей секретной вечеринке, её музыкантах и гостях The Village узнал у команды Boiler Room о том, как они выбирают участников своих вечеринок
На «Винзаводе» открывается выставка «Свежая кровь»
По случаю открытия выставки здесь пройдёт вечеринка «Вичаут»