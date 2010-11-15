10 магазинов, где уже начались распродажи Скидки в H&M и «Кузнецком мосту 20», гаражная распродажа в Powerhouse, «Чёрная пятница» в Cosmotheca и другие новости магазинов
10 магазинов, где уже начались распродажи Скидки в H&M и «Кузнецком мосту 20», гаражная распродажа в Powerhouse, «Чёрная пятница» в Cosmotheca и другие новости магазинов
Что надеть: Платья Asos, рубашка Kate Bosworth x Topshop, свитер Numph Рубашка Kate Bosworth x Topshop, свитер Numph, кроссовки Asics, косметика из журнала Allure, платье Dagmar и другие вещи в магазинах Москвы.
Что надеть: Платья Asos, рубашка Kate Bosworth x Topshop, свитер Numph Рубашка Kate Bosworth x Topshop, свитер Numph, кроссовки Asics, косметика из журнала Allure, платье Dagmar и другие вещи в магазинах Москвы.
Внешний вид (Москва): Мария Шалаева, актриса Каждую неделю The Village просит знакомых москвичей сфотографироваться на улице и рассказать, где они покупают вещи и почему.
Внешний вид (Москва): Мария Шалаева, актриса Каждую неделю The Village просит знакомых москвичей сфотографироваться на улице и рассказать, где они покупают вещи и почему.
Главное на неделе: события с 15 по 21 ноября Фестиваль документального театра, неделя моды Cycles&Seasons и выставка победителей Белорусской пресс-фотографии