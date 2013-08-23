Фильмы недели: Future Shorts, «Орудия смерти: Город костей», «Невидимый мир» Достижения короткого метра, Вим Вендерс и Тео Ангелопулос и ещё одна попытка снять новые «Сумерки» — Милослав Чемоданов посмотрел новинки нашего проката.