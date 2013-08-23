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«На пятьдесят оттенков темнее», «Джон Уик 2», «Лего Фильм: Бэтмен», «Прекрасные дни в Аранхуэсе»
«На пятьдесят оттенков темнее», «Джон Уик 2», «Лего Фильм: Бэтмен», «Прекрасные дни в Аранхуэсе» Новый Вим Вендерс и целый ворох продолжений — Алиса Таёжная выносит вердикт новинкам проката
«На пятьдесят оттенков темнее», «Джон Уик 2», «Лего Фильм: Бэтмен», «Прекрасные дни в Аранхуэсе»

«На пятьдесят оттенков темнее», «Джон Уик 2», «Лего Фильм: Бэтмен», «Прекрасные дни в Аранхуэсе»
Новый Вим Вендерс и целый ворох продолжений — Алиса Таёжная выносит вердикт новинкам проката

Фильмы недели: Future Shorts, «Орудия смерти: Город костей», «Невидимый мир»
Фильмы недели: Future Shorts, «Орудия смерти: Город костей», «Невидимый мир» Достижения короткого метра, Вим Вендерс и Тео Ангелопулос и ещё одна попытка снять новые «Сумерки» — Милослав Чемоданов посмотрел новинки нашего проката.
Фильмы недели: Future Shorts, «Орудия смерти: Город костей», «Невидимый мир»

Фильмы недели: Future Shorts, «Орудия смерти: Город костей», «Невидимый мир»
Достижения короткого метра, Вим Вендерс и Тео Ангелопулос и ещё одна попытка снять новые «Сумерки» — Милослав Чемоданов посмотрел новинки нашего проката.