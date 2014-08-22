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«Чёрная месса», «Последний охотник на ведьм», «Скауты против зомби»
«Чёрная месса», «Последний охотник на ведьм», «Скауты против зомби» Актёрская реабилитация Джонни Деппа, Вин Дизель с косой и зомби в захолустье — Настя Курганская посмотрела новинки проката
«Чёрная месса», «Последний охотник на ведьм», «Скауты против зомби»

«Чёрная месса», «Последний охотник на ведьм», «Скауты против зомби»
Актёрская реабилитация Джонни Деппа, Вин Дизель с косой и зомби в захолустье — Настя Курганская посмотрела новинки проката

Ice Bucket Challenge: Кто и зачем принял участие в акции
Ice Bucket Challenge: Кто и зачем принял участие в акции В течение недели Марк Цукерберг, Билл Гейтс, Тим Кук, Элон Маск и другие известные бизнесмены и звёзды вылили на себя по ведру холодной воды. The Village проследил за ходом эстафеты
Ice Bucket Challenge: Кто и зачем принял участие в акции

Ice Bucket Challenge: Кто и зачем принял участие в акции
В течение недели Марк Цукерберг, Билл Гейтс, Тим Кук, Элон Маск и другие известные бизнесмены и звёзды вылили на себя по ведру холодной воды. The Village проследил за ходом эстафеты