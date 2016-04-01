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Третий ресторан «Китайские новости», возобновление работы «Искры» и завтраки в «Воронеже»
Открытия недели
Третий ресторан «Китайские новости», возобновление работы «Искры» и завтраки в «Воронеже»The Village рассказывает об интересных открытиях и главных гастрономических событиях недели
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Третий ресторан «Китайские новости», возобновление работы «Искры» и завтраки в «Воронеже»
Открытия недели

Третий ресторан «Китайские новости», возобновление работы «Искры» и завтраки в «Воронеже» The Village рассказывает об интересных открытиях и главных гастрономических событиях недели