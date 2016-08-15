свободу эвану гершковичу
свободу эвану гершковичу
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Эксперимент
Художники предлагают альтернативные баннеры для ремонтных работ в Москве
The Village попросил трёх деятелей искусства переосмыслить ограждения для ремонтных работ в центре столицы
Эксперимент
Художники предлагают альтернативные баннеры для ремонтных работ в Москве
The Village попросил трёх деятелей искусства переосмыслить ограждения для ремонтных работ в центре столицы