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Ситуация
В Курьянове построят трассу вплотную к историческим домам. Часть предлагают снести
Еще одна угроза токсичной Юго-Восточной хорды
Ситуация
В Курьянове построят трассу вплотную к историческим домам. Часть предлагают снести
Еще одна угроза токсичной Юго-Восточной хорды
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