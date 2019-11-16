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В Курьянове построят трассу вплотную к историческим домам. Часть предлагают снести
В Курьянове построят трассу вплотную к историческим домам. Часть предлагают снести Еще одна угроза токсичной Юго-Восточной хорды
В Курьянове построят трассу вплотную к историческим домам. Часть предлагают снести

В Курьянове построят трассу вплотную к историческим домам. Часть предлагают снести
Еще одна угроза токсичной Юго-Восточной хорды