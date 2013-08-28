Как у них: Жители Грузии, Чехии, США, Испании о получении российской визы Автобус из Казахстана в Монголию, фальшивая виза за 1 000 евро и анализ на ВИЧ — The Village узнал, с какими трудностями сталкиваются иностранные граждане, чтобы получить визу в Россию.