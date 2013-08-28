Как у них: Жители Грузии, Чехии, США, Испании о получении российской визы Автобус из Казахстана в Монголию, фальшивая виза за 1 000 евро и анализ на ВИЧ — The Village узнал, с какими трудностями сталкиваются иностранные граждане, чтобы получить визу в Россию.
Как у них: Жители Грузии, Чехии, США, Испании о получении российской визы Автобус из Казахстана в Монголию, фальшивая виза за 1 000 евро и анализ на ВИЧ — The Village узнал, с какими трудностями сталкиваются иностранные граждане, чтобы получить визу в Россию.
Петербургский депутат предложила ввести артистические визы
Депутат петербургского ЗакСа Анастасия Мельникова, известная по роли следователя Абдуловой в «Улицах разбитых фонарей», предложила упростить визовый режим для зарубежных артистов.
Петербургский депутат предложила ввести артистические визы Депутат петербургского ЗакСа Анастасия Мельникова, известная по роли следователя Абдуловой в «Улицах разбитых фонарей», предложила упростить визовый режим для зарубежных артистов.
Для транзитных пассажиров отменят визы
Транзитные туристы смогут находиться без визы в России до 72 часов.