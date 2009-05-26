Я хочу Тирамису! О "рождении" Тирамису ходит много легенд, и вот одна из них:В конце 17 века этот десерт впервые был приготовлен в Сиене (Италия) в честь приезда Великого герцога Тосканского, Cosimo III de' Medici. Тщеславный, расточительный любитель роскоши, этот исторический персонаж был к тому же и отменным сладкоежкой - десерт ему ппришелся по нраву и был тут же окрещен "герцогским супчиком".Рецепт...