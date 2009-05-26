Диетическая запеканка с курагой Не знаю как по-вашему, но по мне звучит очень аппетитно и заманчиво! По секрету скажу, что эта запеканочка самая диетеческая! В ней нет ни сахара, ни муки, ни уж тем более масла.
Чернично-вишневый пирог Легкий в приготовлении, поедании и переваривании:) Давно хотела приготовить что-то подобное, теперь выставляю то, что получилось на ваш суд. Песочная основа, творожная прослойка и свежие ягоды.
Раз, два, три. шоколад кроши! Легкий и приятный процесс приготовления пирога ;) Лично я всё добавляла на глаз, но вот примерные пропорции для пирога на 4 человек.
Супер вкусный мясной пирог с брынзой Хочу поделиться рецептом пирога, который я однажды вычитала в журнале гастроном и с тех пор регулярно делаю. Если мне не изменяет память, назывался он греческим.
Я хочу Тирамису! О "рождении" Тирамису ходит много легенд, и вот одна из них:В конце 17 века этот десерт впервые был приготовлен в Сиене (Италия) в честь приезда Великого герцога Тосканского, Cosimo III de' Medici. Тщеславный, расточительный любитель роскоши, этот исторический персонаж был к тому же и отменным сладкоежкой - десерт ему ппришелся по нраву и был тут же окрещен "герцогским супчиком".Рецепт...