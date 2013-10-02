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Есть вопрос: Почему в метро нет туалетов?
Есть вопрос: Почему в метро нет туалетов? Редакция The Village продолжает с помощью экспертов отвечать на самые странные вопросы о жизни, которыми задаются горожане.
Есть вопрос: Почему в метро нет туалетов?

Есть вопрос: Почему в метро нет туалетов?
Редакция The Village продолжает с помощью экспертов отвечать на самые странные вопросы о жизни, которыми задаются горожане.