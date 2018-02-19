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Индустрия
Barclay на Моховой: Как бывший топ-менеджер открыл ресторан и теперь работает в нем официантом
«В ресторане на 10 столиков нужно быть лицом заведения и не бояться делать какую-то грязную работу»
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Индустрия
Barclay на Моховой: Как бывший топ-менеджер открыл ресторан и теперь работает в нем официантом
«В ресторане на 10 столиков нужно быть лицом заведения и не бояться делать какую-то грязную работу»
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