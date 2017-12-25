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«Идите в бандиты: риски те же, а доходы больше»: Итоги года в российской экономике
«Идите в бандиты: риски те же, а доходы больше»: Итоги года в российской экономикеНесмотря на рост цен на нефть и низкую инфляцию, все очень плохо
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«Идите в бандиты: риски те же, а доходы больше»: Итоги года в российской экономике

«Идите в бандиты: риски те же, а доходы больше»: Итоги года в российской экономике Несмотря на рост цен на нефть и низкую инфляцию, все очень плохо