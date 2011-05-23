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Главное на неделе: события с 23 по 29 мая Паблик-арт проект «Бистро 16» на «Стрелке», неделя французского кино в «Пионере» и фестиваль польской анимации в «35 ММ».

Главное на неделе: события с 23 по 29 мая
Паблик-арт проект «Бистро 16» на «Стрелке», неделя французского кино в «Пионере» и фестиваль польской анимации в «35 ММ».