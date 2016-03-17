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Ситуация

Сколько Россия потратила на военную операцию в Сирии

Путин назвал стоимость военной операции в Сирии

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Ситуация

Сколько Россия потратила на военную операцию в Сирии Путин назвал стоимость военной операции в Сирии