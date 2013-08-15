В метро появилось подразделение по борьбе с карманниками
Новое подразделение состоит только из офицеров уголовного розыска, которые, помимо оперативной работы, занимаются сбором и анализом информации о карманных кражах
В метро появилось подразделение по борьбе с карманниками Новое подразделение состоит только из офицеров уголовного розыска, которые, помимо оперативной работы, занимаются сбором и анализом информации о карманных кражах
Цифра дня: Угонщик велосипедов
Московская полиция задержала серийного угонщика велосипедов, которому теперь грозит до десяти лет лишения свободы.