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Люди в городе
Вова Москва: «Нашисты спрашивали, как связь с космосом»
Автор прямых видеотрансляций с протестных акций в Москве рассказал The Village о том, зачем он это делает, как борется с цензурой и каково общаться с отцом из автозака.
Люди в городе
Вова Москва: «Нашисты спрашивали, как связь с космосом»
Автор прямых видеотрансляций с протестных акций в Москве рассказал The Village о том, зачем он это делает, как борется с цензурой и каково общаться с отцом из автозака.
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