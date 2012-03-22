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Вова Москва: «Нашисты спрашивали, как связь с космосом»
Вова Москва: «Нашисты спрашивали, как связь с космосом» Автор прямых видеотрансляций с протестных акций в Москве рассказал The Village о том, зачем он это делает, как борется с цензурой и каково общаться с отцом из автозака.
Вова Москва: «Нашисты спрашивали, как связь с космосом»

Вова Москва: «Нашисты спрашивали, как связь с космосом»
Автор прямых видеотрансляций с протестных акций в Москве рассказал The Village о том, зачем он это делает, как борется с цензурой и каково общаться с отцом из автозака.