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Weekend
Неизвестный горожанин: Плохая неделя
Неизвестный горожанин — типичный москвич около 30. Каждую неделю он пишет для The Village о том, что его волнует. Сегодня о ваших комментариях, о том, что всё бесит, и о весне.
Weekend
Неизвестный горожанин: Плохая неделя
Неизвестный горожанин — типичный москвич около 30. Каждую неделю он пишет для The Village о том, что его волнует. Сегодня о ваших комментариях, о том, что всё бесит, и о весне.