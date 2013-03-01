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Неизвестный горожанин: Плохая неделя
Неизвестный горожанин: Плохая неделя Неизвестный горожанин — типичный москвич около 30. Каждую неделю он пишет для The Village о том, что его волнует. Сегодня о ваших комментариях, о том, что всё бесит, и о весне.
Неизвестный горожанин: Плохая неделя

Неизвестный горожанин: Плохая неделя
Неизвестный горожанин — типичный москвич около 30. Каждую неделю он пишет для The Village о том, что его волнует. Сегодня о ваших комментариях, о том, что всё бесит, и о весне.