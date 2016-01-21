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В Москве 30 января пройдёт «Ночь Серова»
Кассы Третьяковской галереи в этот день будут работать до последнего посетителя
Город
В Москве 30 января пройдёт «Ночь Серова» Кассы Третьяковской галереи в этот день будут работать до последнего посетителя
Город
Продлить выставку Серова на месяц (обновлено)
С такой просьбой Совет по правам человека обратился к руководству Третьяковской галереи
Город
Продлить выставку Серова на месяц (обновлено) С такой просьбой Совет по правам человека обратился к руководству Третьяковской галереи
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Очередь на выставку Валентина Серова
Из-за повышенного интереса Третьяковская галерея продлила работу выставки до 24 января
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