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Город

В Москве 30 января пройдёт «Ночь Серова»

Кассы Третьяковской галереи в этот день будут работать до последнего посетителя

0
Город

В Москве 30 января пройдёт «Ночь Серова» Кассы Третьяковской галереи в этот день будут работать до последнего посетителя

Город

Продлить выставку Серова на месяц (обновлено)

С такой просьбой Совет по правам человека обратился к руководству Третьяковской галереи

1
Город

Продлить выставку Серова на месяц (обновлено) С такой просьбой Совет по правам человека обратился к руководству Третьяковской галереи

Город

Очередь на выставку Валентина Серова

Из-за повышенного интереса Третьяковская галерея продлила работу выставки до 24 января

5
Город

Очередь на выставку Валентина Серова Из-за повышенного интереса Третьяковская галерея продлила работу выставки до 24 января