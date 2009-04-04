Со здания ресторана «НКВД» в Москве пропала вывеска
Причины, по которым это произошло, не уточняется
Meatball Company лишились вывески
Из-за жалобы местного жителя владельцев кафе Meatball Company заставили снять вывеску на английском языке.
На Покровке восстанавливают историческую вывеску булочной
Инициативная группа горожан решила восстановить историческую вывеску булочной на Покровке.
Уличные вывески приведут к единому стилю
До 1 сентября 2013 года вывески и рекламные щиты в центре города унифицируют согласно новым правилам.
На аптеку на Малой Бронной вернут старинную вывеску
«Архнадзор» собирается восстановить дореволюционную вывеску аптеки на Малой Бронной.
Амстердам. Кофешоппинг Старбакс, Кофе-Хауз и Шоколадница - не конкуренты амстердамским кофешопам.