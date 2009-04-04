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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Со здания ресторана «НКВД» в Москве пропала вывеска

Причины, по которым это произошло, не уточняется

Со здания ресторана «НКВД» в Москве пропала вывеска

Meatball Company лишились вывески

Из-за жалобы местного жителя владельцев кафе Meatball Company заставили снять вывеску на английском языке.

Meatball Company лишились вывески

На Покровке восстанавливают историческую вывеску булочной

Инициативная группа горожан решила восстановить историческую вывеску булочной на Покровке.

На Покровке восстанавливают историческую вывеску булочной

Уличные вывески приведут к единому стилю

До 1 сентября 2013 года вывески и рекламные щиты в центре города унифицируют согласно новым правилам.

Уличные вывески приведут к единому стилю

На аптеку на Малой Бронной вернут старинную вывеску

«Архнадзор» собирается восстановить дореволюционную вывеску аптеки на Малой Бронной.

На аптеку на Малой Бронной вернут старинную вывеску

Амстердам. Кофешоппинг
Амстердам. Кофешоппинг Старбакс, Кофе-Хауз и Шоколадница - не конкуренты амстердамским кофешопам.&nbsp;
Амстердам. Кофешоппинг

Амстердам. Кофешоппинг
Старбакс, Кофе-Хауз и Шоколадница - не конкуренты амстердамским кофешопам.&nbsp;