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Внешний вид (Петербург): Павел Маркайтис, сотрудник музея «Эрарта»
Внешний вид (Петербург): Павел Маркайтис, сотрудник музея «Эрарта» Каждую неделю редакция The Village фотографирует знакомых горожан на улице и просит рассказать, где они покупают вещи и почему.
Внешний вид (Петербург): Павел Маркайтис, сотрудник музея «Эрарта»

Внешний вид (Петербург): Павел Маркайтис, сотрудник музея «Эрарта»
Каждую неделю редакция The Village фотографирует знакомых горожан на улице и просит рассказать, где они покупают вещи и почему.