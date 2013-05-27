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Облако знаний
Кто хочет стать миллионером: 8 игр о создании компании
Для тех, кто мечтает стать предпринимателем, но пока только решается, H&F собрал 8 бизнес-симуляторов.
7
Облако знаний
Кто хочет стать миллионером: 8 игр о создании компании
Для тех, кто мечтает стать предпринимателем, но пока только решается, H&F собрал 8 бизнес-симуляторов.
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