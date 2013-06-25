Облако знаний
Что тебе снится: Какие бизнес-идеи приходят предпринимателям по ночамH&F расспросил бизнесменов о том, какие сны им снятся про их компании.
Облако знаний
Что тебе снится: Какие бизнес-идеи приходят предпринимателям по ночам H&F расспросил бизнесменов о том, какие сны им снятся про их компании.
Свое место
YellowKorner: Как фотогалерея начала зарабатывать 1,5 млн рублей в месяцЯна Зяблина открыла галерею фотографий в Санкт-Петербурге по франшизе известной парижской сети. Теперь она планирует повторить этот опыт в других городах.
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