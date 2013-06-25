YellowKorner: Как фотогалерея начала зарабатывать 1,5 млн рублей в месяц Яна Зяблина открыла галерею фотографий в Санкт-Петербурге по франшизе известной парижской сети. Теперь она планирует повторить этот опыт в других городах.