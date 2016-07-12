На Поклонной горе пройдут мастер-классы по самообороне
Акция приурочена к интернет-флешмобу #янебоюсьсказать
Гендерный исследователь Ирина Костерина — о том, как решить проблему сексуального насилияПочему мужчины продолжают применять силу к женщинам и как изменить сложившийся порядок вещей
Гендерный исследователь Ирина Костерина — о том, как решить проблему сексуального насилия Почему мужчины продолжают применять силу к женщинам и как изменить сложившийся порядок вещей
Сексуальное насилие в России: Цифры и факты The Village c помощью социологов и экспертов узнал, как часто люди в России становятся жертвами сексуального насилия