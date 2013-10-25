Чиновники утвердили план развития метро до 2025 года

Губернатор Полтавченко утвердил новую схему развития метрополитена до 2025 года. В планах Полтавченко на десятилетие — 15 станций. Матвиенко за тот же срок собиралась построить вдвое больше.