16 ноября, вторник
Санкт-Петербург
Россия
Войти
Россия
постыгидыкоротко
Купить рекламу

МЫ В СОЦСЕТЯХ

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШИ РАССЫЛКИ

Подписаться

В Ленобласти ищут земельный участок для строительства станции метро «Янино»

Станция станет частью Адмиралтейско-Охтинской ветки, строить которую начнут не раньше 2030 года

В Ленобласти ищут земельный участок для строительства станции метро «Янино»
Станция станет частью Адмиралтейско-Охтинской ветки, строить которую начнут не раньше 2030 года

Чиновники утвердили план развития метро до 2025 года

Губернатор Полтавченко утвердил новую схему развития метрополитена до 2025 года. В планах Полтавченко на десятилетие — 15 станций. Матвиенко за тот же срок собиралась построить вдвое больше.

Чиновники утвердили план развития метро до 2025 года
Губернатор Полтавченко утвердил новую схему развития метрополитена до 2025 года. В планах Полтавченко на десятилетие — 15 станций. Матвиенко за тот же срок собиралась построить вдвое больше.