В Ленобласти ищут земельный участок для строительства станции метро «Янино»
Станция станет частью Адмиралтейско-Охтинской ветки, строить которую начнут не раньше 2030 года
В Ленобласти ищут земельный участок для строительства станции метро «Янино» Станция станет частью Адмиралтейско-Охтинской ветки, строить которую начнут не раньше 2030 года
Чиновники утвердили план развития метро до 2025 года
Губернатор Полтавченко утвердил новую схему развития метрополитена до 2025 года. В планах Полтавченко на десятилетие — 15 станций. Матвиенко за тот же срок собиралась построить вдвое больше.