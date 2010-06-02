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Огнедышащий монстр в Индонезии Бромо - этот огнедышащий монстр, имеющий в своем жерле ещё четыре вулкана поменьше (диаметр кратера самого Бромо составляет 14 километров), находится он на острове Ява в Индонезии.

Огнедышащий монстр в Индонезии
Бромо - этот огнедышащий монстр, имеющий в своем жерле ещё четыре вулкана поменьше (диаметр кратера самого Бромо составляет 14 километров), находится он на острове Ява в Индонезии.