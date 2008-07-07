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Параллельный мир в Пирогово Унесенные призраками Музей народной архитектуры и быта представляет собой архитектурно – ландшафтный комплекс под открытым небом всех историко-этнографических районов Украины.

Параллельный мир в Пирогово Унесенные призраками
Музей народной архитектуры и быта представляет собой архитектурно – ландшафтный комплекс под открытым небом всех историко-этнографических районов Украины.