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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Московские неоязычники — о жизни в современном мегаполисе

Московские неоязычники — о жизни в современном мегаполисеThe Village поговорил с одинистом, викканкой и родновером о том, получается ли соблюдать традиции в XXI веке

Московские неоязычники — о жизни в современном мегаполисе

Московские неоязычники — о жизни в современном мегаполисе
The Village поговорил с одинистом, викканкой и родновером о том, получается ли соблюдать традиции в XXI веке