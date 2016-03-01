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Эндокринолог Юрий Потешкин — о влиянии гормонов на нашу жизнь

Эндокринолог Юрий Потешкин — о влиянии гормонов на нашу жизньThe Village узнал, существует ли гормон счастья, поможет ли гормональная терапия вылечить депрессию и как Арнольд Шварценеггер пострадал от тестостерона

Эндокринолог Юрий Потешкин — о влиянии гормонов на нашу жизнь

Эндокринолог Юрий Потешкин — о влиянии гормонов на нашу жизнь
The Village узнал, существует ли гормон счастья, поможет ли гормональная терапия вылечить депрессию и как Арнольд Шварценеггер пострадал от тестостерона