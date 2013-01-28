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Юрий Чередниченко (Yorkme): Как привлечь клиентов с помощью полезных советов
Менеджмент
Юрий Чередниченко (Yorkme): Как привлечь клиентов с помощью полезных советовПредприниматель Юрий Чередниченко — о том, как использовать обучающий маркетинг для создания сообщества лояльных покупателей.
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Юрий Чередниченко (Yorkme): Как привлечь клиентов с помощью полезных советов
Менеджмент

Юрий Чередниченко (Yorkme): Как привлечь клиентов с помощью полезных советов Предприниматель Юрий Чередниченко — о том, как использовать обучающий маркетинг для создания сообщества лояльных покупателей.

Юрий Чередниченко (Yorkme): Как продавать свой товар, не продавая
Менеджмент
Юрий Чередниченко (Yorkme): Как продавать свой товар, не продаваяПредприниматель Юрий Чередниченко — о том, как наладить контакт с корпоративными клиентами, когда обычные способы не работают.
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Юрий Чередниченко (Yorkme): Как продавать свой товар, не продавая
Менеджмент

Юрий Чередниченко (Yorkme): Как продавать свой товар, не продавая Предприниматель Юрий Чередниченко — о том, как наладить контакт с корпоративными клиентами, когда обычные способы не работают.

Юрий Чередниченко: Как критика в сети помогает бизнесу
Менеджмент
Юрий Чередниченко: Как критика в сети помогает бизнесуПредприниматель, преподаватель и писатель Юрий Чередниченко пишет в H&F о тонкостях онлайн-ритейла и не только. На этот раз он написал о том, как критика компании помогла поднять продажи.
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Юрий Чередниченко: Как критика в сети помогает бизнесу
Менеджмент

Юрий Чередниченко: Как критика в сети помогает бизнесу Предприниматель, преподаватель и писатель Юрий Чередниченко пишет в H&F о тонкостях онлайн-ритейла и не только. На этот раз он написал о том, как критика компании помогла поднять продажи.

Yorkme, my friend: Как зарабатывать миллионы на карликовых собаках
Сделал сам
Yorkme, my friend: Как зарабатывать миллионы на карликовых собакахЮрий Чередниченко хотел создать прибыльный бизнес, не отнимающий много времени. Косметика для йоркширских терьеров приносит ему 7 млн рублей рублей выручки и минимум головной боли.
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Yorkme, my friend: Как зарабатывать миллионы на карликовых собаках
Сделал сам

Yorkme, my friend: Как зарабатывать миллионы на карликовых собаках Юрий Чередниченко хотел создать прибыльный бизнес, не отнимающий много времени. Косметика для йоркширских терьеров приносит ему 7 млн рублей рублей выручки и минимум головной боли.