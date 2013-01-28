Менеджмент
Юрий Чередниченко (Yorkme): Как привлечь клиентов с помощью полезных советовПредприниматель Юрий Чередниченко — о том, как использовать обучающий маркетинг для создания сообщества лояльных покупателей.
Менеджмент
Юрий Чередниченко (Yorkme): Как привлечь клиентов с помощью полезных советов Предприниматель Юрий Чередниченко — о том, как использовать обучающий маркетинг для создания сообщества лояльных покупателей.
Менеджмент
Юрий Чередниченко (Yorkme): Как продавать свой товар, не продаваяПредприниматель Юрий Чередниченко — о том, как наладить контакт с корпоративными клиентами, когда обычные способы не работают.
Менеджмент
Юрий Чередниченко (Yorkme): Как продавать свой товар, не продавая Предприниматель Юрий Чередниченко — о том, как наладить контакт с корпоративными клиентами, когда обычные способы не работают.
Менеджмент
Юрий Чередниченко: Как критика в сети помогает бизнесуПредприниматель, преподаватель и писатель Юрий Чередниченко пишет в H&F о тонкостях онлайн-ритейла и не только. На этот раз он написал о том, как критика компании помогла поднять продажи.
Менеджмент
Юрий Чередниченко: Как критика в сети помогает бизнесу Предприниматель, преподаватель и писатель Юрий Чередниченко пишет в H&F о тонкостях онлайн-ритейла и не только. На этот раз он написал о том, как критика компании помогла поднять продажи.
Сделал сам
Yorkme, my friend: Как зарабатывать миллионы на карликовых собакахЮрий Чередниченко хотел создать прибыльный бизнес, не отнимающий много времени. Косметика для йоркширских терьеров приносит ему 7 млн рублей рублей выручки и минимум головной боли.
Сделал сам