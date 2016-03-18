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Новое место

На Фонтанке заработал винный бар «Люблю»

Здесь подают краснодарское вино и делают экошары

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Новое место

На Фонтанке заработал винный бар «Люблю» Здесь подают краснодарское вино и делают экошары