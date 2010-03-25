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Накипь: Слухи и сплетни
Новая форма милиции от Валентина Юдашкина
31 марта в интернете обнародована новая форма милиции, дизайнером которой выступил Валентин Юдашкин. Мы попытались максимально подробно разобрать эту коллекцию.
Накипь: Слухи и сплетни
Новая форма милиции от Валентина Юдашкина
31 марта в интернете обнародована новая форма милиции, дизайнером которой выступил Валентин Юдашкин. Мы попытались максимально подробно разобрать эту коллекцию.
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