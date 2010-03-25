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Новая форма милиции от Валентина Юдашкина
Новая форма милиции от Валентина Юдашкина 31 марта в интернете обнародована новая форма милиции, дизайнером которой выступил Валентин Юдашкин. Мы попытались максимально подробно разобрать эту коллекцию.
Новая форма милиции от Валентина Юдашкина

Новая форма милиции от Валентина Юдашкина
31 марта в интернете обнародована новая форма милиции, дизайнером которой выступил Валентин Юдашкин. Мы попытались максимально подробно разобрать эту коллекцию.