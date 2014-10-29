«Синий зуб»: 25 лет пустоты, сталкеры и сицилийская мафия Самую большую заброшку Москвы наконец достроят
«Синий зуб»: 25 лет пустоты, сталкеры и сицилийская мафия Самую большую заброшку Москвы наконец достроят
Южный вестибюль станции «Юго-Западная» закроют на ремонт
Во время закрытия будут проведены работы по расширению входной группы дверей вестибюля
Южный вестибюль станции «Юго-Западная» закроют на ремонт Во время закрытия будут проведены работы по расширению входной группы дверей вестибюля
Участок Сокольнической линии метро закроют на три дня
Станции «Проспект Вернадского», «Юго-Западная» и «Тропарёво» закроют для проведения работ по подключению технологического оборудования новых станций «Румянцево» и «Саларьево»
Участок Сокольнической линии метро закроют на три дня Станции «Проспект Вернадского», «Юго-Западная» и «Тропарёво» закроют для проведения работ по подключению технологического оборудования новых станций «Румянцево» и «Саларьево»
Участок Сокольнической ветки метро закроют на сутки
На время остановки движения поездов организуют бесплатный автобусный компенсационный маршрут «М»