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«Синий зуб»: 25 лет пустоты, сталкеры и сицилийская мафия
«Синий зуб»: 25 лет пустоты, сталкеры и сицилийская мафия Самую большую заброшку Москвы наконец достроят
«Синий зуб»: 25 лет пустоты, сталкеры и сицилийская мафия

«Синий зуб»: 25 лет пустоты, сталкеры и сицилийская мафия
Самую большую заброшку Москвы наконец достроят

Южный вестибюль станции «Юго-Западная» закроют на ремонт

Во время закрытия будут проведены работы по расширению входной группы дверей вестибюля

Южный вестибюль станции «Юго-Западная» закроют на ремонт
Во время закрытия будут проведены работы по расширению входной группы дверей вестибюля

Участок Сокольнической линии метро закроют на три дня

Станции «Проспект Вернадского», «Юго-Западная» и «Тропарёво» закроют для проведения работ по подключению технологического оборудования новых станций «Румянцево» и «Саларьево»

Участок Сокольнической линии метро закроют на три дня
Станции «Проспект Вернадского», «Юго-Западная» и «Тропарёво» закроют для проведения работ по подключению технологического оборудования новых станций «Румянцево» и «Саларьево»

Участок Сокольнической ветки метро закроют на сутки

На время остановки движения поездов организуют бесплатный автобусный компенсационный маршрут «М»

Участок Сокольнической ветки метро закроют на сутки
На время остановки движения поездов организуют бесплатный автобусный компенсационный маршрут «М»