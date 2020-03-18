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«Комары ВИЧ не переносят, целоваться можно»: Популярные мифы о СПИДе, приемных семьях и бездомных
«Комары ВИЧ не переносят, целоваться можно»: Популярные мифы о СПИДе, приемных семьях и бездомных Сотрудники благотворительных организаций Екатеринбурга — о наболевших вопросах
«Комары ВИЧ не переносят, целоваться можно»: Популярные мифы о СПИДе, приемных семьях и бездомных

«Комары ВИЧ не переносят, целоваться можно»: Популярные мифы о СПИДе, приемных семьях и бездомных
Сотрудники благотворительных организаций Екатеринбурга — о наболевших вопросах